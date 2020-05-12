Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası Yönetimin davranışları nedeniyle yolları ayırmayı düşündüğü Hasan Şaş'ın, bu durumu anlayınca istifa ettiği öğrenildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlük görevini yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiği duyurmuştu.

Yaşanan gelişmenin ardından istifanın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı...

YÖNETİM, DAVRANIŞLARI NEDENİYLE İSTEMİYORDU

Antrenörlük sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Hasan Şaş'ın, karşılaşmalarda imza attığı olaylar, aldığı cezalar nedeniyle yönetimde olumsuz bir görüş hakimdi.

Daha önce de maç sırasında ettiği kavganın ardından kulübe zarar vermek istemediğini söyleyerek istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş'ın bu kararına, Terim karşı çıkmış ve sezon ortasında takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

Ancak sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyordu.

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GÖRÜŞMEYE ALINMADILAR

Ardından koronavirüs tedavisi gören ve virüsü yendikten sonra futbolcularla bir video konferans yöntemiyle görüşen Terim'in, bu görüşmeye Şaş ve Davala'yı davet etmemesi ipleri iyice kopardı. Toplantıda yalnızca Levent Şahin'in bulunması, Şaş ve Davala'nın da duruma içerlemesine sebep olmuştu.

GÖNDERİLECEĞİNİ ANLADI, İSTİFA ETTİ

Son olarak geçtiğimiz gün sahaya inerek idmanda takımın başında bulunan Fatih Terim'e söylediği, ''Son 1 ayımız zaten, sonra yokuz'.' gibi sözlere cevap alamaması üzerine kovulacağını anlayan Şaş, istifa kararı aldığını açıkladı.

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