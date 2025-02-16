Hatayspor, Alanyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi takım Hatayspor oldu.
HATAYSPOR, TEK GOLLE KAZANDI
Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti.
Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdiren Hatayspor, puanını 13'e yükseltti.
Öte yandan Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
ALANYASPOR'UN FORMU DÜŞTÜ
Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan Alanyaspor, ligde son iki haftayı puansız geçti. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Alanyaspor, Hatayspor mağlubiyetiyle sürpriz bir kayıp yaşadı.
Alanyaspor, 28 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
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