Hatayspor: Altıparmak'la ilgili kararı henüz vermedik

Hatayspor: Altıparmak'la ilgili kararı henüz vermedik

Hatayspor Kulübü, Mehmet Altıparmak'ın görevden alındığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 51 yaşındaki teknik direktörle ilgili kararın henüz verilmediğini açıkladı.

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını ve ayrılığın ardından sportif direktörlüğe Fatih Kavlak, yardımcı antrenörlüğe ise Gökhan Zan'ın getirildiğini duyurdu.

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA

Ancak çıkan bu haberleri yalanlayan Hatayspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.