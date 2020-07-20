Dolar
6.8572
0.0145%
Euro
7.8395
0.0076%
Altın
1817.85
0.4181%
Borsa
119571.86
0.6615%
G. Altın
400.534
0.355%
Bitcoin
62901.01
-0.6383%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Hatayspor: Altıparmak'la ilgili kararı henüz vermedik

    Hatayspor Kulübü, Mehmet Altıparmak'ın görevden alındığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 51 yaşındaki teknik direktörle ilgili kararın henüz verilmediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 17:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatayspor: Altıparmak'la ilgili kararı henüz vermedik

    Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

    Yayıncı kuruluş beIN Sports, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını ve ayrılığın ardından sportif direktörlüğe Fatih Kavlak, yardımcı antrenörlüğe ise Gökhan Zan'ın getirildiğini duyurdu.

    HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA

    Ancak çıkan bu haberleri yalanlayan Hatayspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Hatayspor: Altıparmak'la ilgili kararı henüz vermedik #1

    TARİHE GEÇMİŞTİ

    Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

    Hatayspor: Altıparmak'la ilgili kararı henüz vermedik #2

    Görüş Bildir