Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.
Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar
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