Hatayspor, çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, kötü başladığı sezonun son 2 haftasında topladığı 4 puanla çıkışa geçti.

Hatayspor, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda son haftaların formsuz takımı Beşiktaş karşısında da 3 puan elde ederek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine, takımın son iki haftada hak ettiği sonuçları almaya başladığını söyledi.

"ÇIKIŞI SÜRDÜRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarının sonuçlarına değinen Mıstıkoğlu, şunları dedi:

"BEŞİKTAŞ GÜZİDE BİR KULÜBÜMÜZ"

Mıstıkoğlu, Beşiktaş'ın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu süreç nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Hasan Arat gibi çok değerli bir başkanın istifa etmesi bizi üzdü. Hasan Bey, spor camiasında gerçekten düzgün insanlardan biriydi. Beşiktaş güzide bir kulübümüz. Sıkıntılar yaşamasını hiçbirimiz istemez.

"BEŞİKTAŞ NE KADAR FORMSUZ OLURSA OLSUN İYİ BİR TAKIM"

Siyah-beyazlı ekip karşısında galibiyet parolasıyla maça çıkacaklarını vurgulayan Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

Beşiktaş ne kadar formsuz olursa olsun iyi bir takım. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Son günlerde kötü sonuçlar alsa da yönetimsel olarak bazı sıkıntılar yaşasa da güçlü bir takım. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçı 3 puanla tamamlayıp çıkış serimizi sürdürmek istiyoruz. 'Maçı kazanacağımızdan eminim' diyebilirim, notlarımız bu yönde. Üç sakat, bir cezalı oyuncumuz vardı. Çok şükür onlar da takıma dönüyor. Eksiğimizin olmaması bizim için büyük bir avantaj.