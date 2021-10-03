Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederken Yeni Malatyaspor üst üste beşinci yenilgisiyle yüzleşti.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u ağırladı.

Ligde zor günler geçiren Yeni Malatyaspor mağlubiyet serisini bozmak için çıktığı maçta yine umduğunu bulamadı ve Hatayspor rakibinin bileğini büktü.

35. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçen Hatayspor ilk devreyi bu skorla tamamlarken 70. dakikada ise Mohammed Kamara attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma 2-0'lık Hatayspor galibiyetiyle tamamlandı.

MALATYA 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Bu sonucun ardından Hatayspor, Fenerbahçe yenilgisiyle bir maç ara verdiği galibiyetlerine bir yenisini eklerken puanını da 13'e yükseltti.

Ligde üst üste beşinci kez mağlup olan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ligde son üç maçta gol bulamadı.