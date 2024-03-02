Hatayspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek
Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
28. Hafta karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
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