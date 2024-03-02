Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 28. Hafta karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Hatayspor: Erce, Rivas, Burak, Maksimovic, Cemali, Massanga, Görkem, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil.

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.