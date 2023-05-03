Hatayspor, gelecek sezon maçlarını Mersin'de yapacak Deprem sebebiyle Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor, gelecek sezon maçlarını Mersin'de oynayacak.

Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig hakları saklı kalmak üzere ligden çekilen Hatayspor, yeni sezona başka bir ilde devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un önümüzdeki sezon maçlarını Mersin'de oynayacağını açıkladı.

"Hatayspor önümüzdeki sezon Mersin'de"

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada "Hatayspor önümüzdeki sezon Mersin'de Süper Lig'e devam edecek inşallah." açıklamasını yaptı.

Hatay Stadyumu'nun etrafında konteyner kentlerinin olması ve Hatay'daki tesislerin zarar görmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.