Hatayspor, Hull City ile berabere kaldı Hatayspor ile Hull City, Bursa'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadele, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

AA & Ensonhaber

Yaşanan deprem felaketinin ardından Hatayspor, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maç başlamadan önce depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun forması santra noktasında uzun süre serili kaldı.

Volkan Demirel, Atsu'nun formasıyla sahaya çıktı

Karşılaşma öncesin saygı duruşu yapıldı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Sportif Direktör Tamer Savut'un adı ve "Seni Unutmayacağız" yazılı tişörtü, ailesine hediye etti.

Demirel, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Atsu'nun sahanın ortasına koyulan 30 numaralı formasını alıp, takım fotoğrafında elinde tuttu.

İlk yarı golsüz bitti

Müsabakayı Cihan Aydın, Hakan Yemişken ve Onur Gülter üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya Atakaş Hatayspor; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy, Bashiru, Musa Çağıran, Strandberg, Görkem Sağlam, Djabi ve Onur Arı 11'i ile sahaya çıktı.

Konuk ekip ise Ingram, Christie, Jones, Greaves, Fleming, Seri, Simons, Slater, Longman, Delap ve Tetteh ilk 11'iyle mücadele etti.

Başlama vuruşuyla birlikte duygusal anların yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

İkinci yarıda birer gol geldi

Hull City, ikinci yarıda oyuna giren Jarvis'in 68. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Atakaş Hatayspor ise beraberliği, ikinci yarıda oyuna giren Ünal Durmuşhan'ın 83. dakikada bulduğu golle yakaladı.

Maçta başka gol olmazken, takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bilet geliri depremzedelere bağışlanacak maçı, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tribünden takip etti.

Depremzedeler, maçı çadır kentlerde takip etti

Antakya ilçesinde futbolseverler, Atakaş Hatayspor ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçını kaldıkları çadır kentlerde televizyondan takip etti.

Atakaş Hatayspor'un Osman Çalgın Tesisleri'nde kurulan çadır kentte kalan depremzedeler, takımlarının maçını televizyondan izleyerek destek verdi.

Depremzedeler, maç izledikleri sırada takımlarının ataklarında zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Çadır kentte kalan futbolsever Gökhan Zan, Hatayspor'un yeniden sahada görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Takımının daha iyi yerlerde görmek istediğini ifade eden Zan, Hatayspor'a başarılar diledi.

Maçı ailesiyle birlikte televizyondan izleyen Sabahat Görüroğlu ise takımının maçını yeniden izlemekten onur duyduğunu belirtti.