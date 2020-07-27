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    Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

    Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 15:01
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    Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

    Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Hatayspor teknik direktör sorunu çözüme kavuşturdu.

    ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞILDI

    Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Ömer Erdoğan, haziran ayında İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

    Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı #1

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