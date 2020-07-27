- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı
Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 15:01
Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Hatayspor teknik direktör sorunu çözüme kavuşturdu.
ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞILDI
Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Ömer Erdoğan, haziran ayında İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.