Hatayspor, Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı

Süper Lig takımı Hatayspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Ligde 16 maç sonunda 9 puan toplayan ve 18. sırada yer alan bordo-beyazlılarda Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.