Hatayspor'da sportif direktörlüğe Yılmaz Bal getirildi

Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Bal'ın geçmişte bordo-beyazlı takımda forma giydiği de anımsatıldı.
HATAYSPOR'UN AÇIKLAMASI
Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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