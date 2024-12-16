Hatayspor'da sportif direktörlüğe Yılmaz Bal getirildi

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Bal'ın geçmişte bordo-beyazlı takımda forma giydiği de anımsatıldı.

HATAYSPOR'UN AÇIKLAMASI