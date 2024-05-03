Hatayspor'un yeni teknik direktörü Özhan Pulat oldu Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor'da takımın başına teknik direktör Özhan Pulat getirildi.

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Süper Lig'de 34 maç sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hatayspor'da bir veda gerçeklemişti.

Bordo-beyazlılar, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Akdeniz ekibi, Demirel'la karşılıklı olarak yol ayrımına giderken yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu.

Hatayspor'u sezonun kalan 4 haftasında Özhan Pulat çalıştıracak.

"Sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır"

Bordo-beyazlı yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hoş Geldin Özhan Pulat.

Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Hatayspor'da Ömer Erdoğan döneminde yardımcı antrenörlük yapan Pulat, son olarak Adanaspor teknik direktörlüğü yapıyordu.