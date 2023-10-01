Hayrullah Bilazer: Ben topun çizgiyi geçtiğini sanmıyorum

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Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini 56. dakikada Wilfried Zaha ve 71. dakikada Hayrullah Bilazer kendi ağlarına gönderdi.

Konuk ekip Ankaragücü'nün tek golünü ise 48. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.

Maçın ardından Ankara ekibinin savunma oyuncusu Hayrullah Bilazer, pozisyonu yorumladı. 28 yaşındaki futbolcu, topun çizgiyi geçmediğini açıkladı.

"Topun çizgiyi geçtiğini sanmıyorum"

Ajansspor'a konuşan Hayrullah Bilazer, şu sözleri sarf etti:

Soyunma odasına girdiğimde pozisyona baktım, ancak top ayaklarımın arasında kaldığı için net bir açı yok. Ben topun çizgiyi geçtiğini sanmıyorum.