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    Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir FK UEFA Konferans Ligi A grubu ilk maçında deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşı karşıya gelecek..
    • 08.09.2022 - 16:27
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    Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunda yer alan temsilcimiz Başakşehir bugün deplasmanda İskoçya'nın Hearts takımı ile karşı karşıya gelecek.

    Konferans Ligi A grubunda mücadele edecek olan Başakşehir'in rakipleri Fiorentina, Hearts ve Rigas Skola takımları oldu.Başakşehir ilk maçında deplasmanda Hearts'a konuk olacak.

    Hearts - Başakşehir maçının saat kaçta oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından gündem oldu.

    Peki Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler..

    Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Hearts - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

    Hearts - Başakşehir maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Tynecastle Park Stadyumu'nda oynanacak Hearts - Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.

    Hearts - Başakşehir maçı EXXEN ve TV 8.5 kanallarından naklen yayınlanacak.


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