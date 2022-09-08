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- Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- 08.09.2022 - 16:27
UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunda yer alan temsilcimiz Başakşehir bugün deplasmanda İskoçya'nın Hearts takımı ile karşı karşıya gelecek.
Konferans Ligi A grubunda mücadele edecek olan Başakşehir'in rakipleri Fiorentina, Hearts ve Rigas Skola takımları oldu.Başakşehir ilk maçında deplasmanda Hearts'a konuk olacak.
Hearts - Başakşehir maçının saat kaçta oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından gündem oldu.
Peki Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler..
Hearts - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
Hearts - Başakşehir maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Tynecastle Park Stadyumu'nda oynanacak Hearts - Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.
Hearts - Başakşehir maçı EXXEN ve TV 8.5 kanallarından naklen yayınlanacak.