Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir FK UEFA Konferans Ligi A grubu ilk maçında deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşı karşıya gelecek..

UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunda yer alan temsilcimiz Başakşehir bugün deplasmanda İskoçya'nın Hearts takımı ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi A grubunda mücadele edecek olan Başakşehir'in rakipleri Fiorentina, Hearts ve Rigas Skola takımları oldu.Başakşehir ilk maçında deplasmanda Hearts'a konuk olacak.

Hearts - Başakşehir maçının saat kaçta oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından gündem oldu.

Peki Hearts - Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler..

Hearts - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Hearts - Başakşehir maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Tynecastle Park Stadyumu'nda oynanacak Hearts - Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.

Hearts - Başakşehir maçı EXXEN ve TV 8.5 kanallarından naklen yayınlanacak.