Herkes ters köşe oldu! Pendikspor yeni teknik direktörünü duyurdu

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Süper Lig ekibi Pendikspor, Osman Özköylü'nün yerine gelen yeni teknik direktörünü açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.