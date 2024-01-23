Hikmet Karaman: Gol bölgelerinde sıkıntı yaşadık Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İkinci 45 dakikada 10 kişi oynuyorsanız Beşiktaş deplasmanında bir puan olumlu gözüküyor ama geliştirmemiz gereken çok şey var. İlk 45 dakikada topun hakimi bizdik ama gol bölgelerinde sıkıntı yaşadık. Takım burayı geliştirecek. 10 kişi kaldık, zaten kadro ve hamle gücünde eksikliğimiz var. Beşiktaş'ın da pozisyonları oldu. İyi mücadele eşittir goldür. 10 kişi olduğumuz için bunu tolere edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Murat Başkan'ın ne yapacağı hiç belli olmaz"

63 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Adana Demirspor geçtiğimiz senelerde çok iyi bir takımdı. Geçtiğimiz sezonlarda ilk 2 sıranın içine girecek bir takımdı. Adana Demir'in oyuncu havuzu eksilmez. Murat Başkan'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir bakmışsın kimsenin beklemediği oyuncuları getirir. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla elimizden geleni yapıyoruz. Hastayım, hasta hasta çalışıyorum" ifadelerini kullandı.