Hikmet Karaman 'sessiz kal' akımına katıldı

Son dönemde futbol dünyasında 'Kendinden daha iyi bir futbolcu/teknik direktör duyana kadar sessiz kal' akımı başladı.

Eski futbolcular ve teknik adamların katıldığı akımda verilen cevaplar kimi zaman tartışma konusu kimi zaman da çeşitli esprilere malzeme oldu.

SESSİZ KAL AKIMININ SON KURBANI...

'Sessiz kal' akımı son olarak ise Teknik Direktör Hikmet Karaman'a yapıldı.

Yeni Açık'ın konuğu olan Karaman, Volkan Demirel'le başlayan teknik adam sıralamasında Marcelo Bielsa'yı duyana kadar sessiz kaldı.

TERİM'İ, MOURINHO'YU, BURUK VE YALÇIN'I PAS GEÇTİ

Karaman, Bielsa ismini duyana kadar ise Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Okan Buruk ve Fatih Terim'i pas geçti.

İşte sosyal medyada gündem olan video...