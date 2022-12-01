Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün oynanacak Hırvatistan - Belçika maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dünya Kupası'nda grup aşaması üçüncü maçları hız kesmeden devam ediyor.

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan F grubu 3. maçında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. Gruptaki son maç öncesi Hırvatistan 4 puanla lider konumda bulunurken Belçika 3 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Futbolseverler kritik maçın detaylarını yakından takip ediyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Hırvatistan - Belçika maçının bilgileri..

Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman oynanacak?

Hırvatistan - Belçika maçı bugün saat 18.00'de oynanacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.