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- Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..
Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..
2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün oynanacak Hırvatistan - Belçika maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları..
- 01.12.2022 - 09:57
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dünya Kupası'nda grup aşaması üçüncü maçları hız kesmeden devam ediyor.
Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan F grubu 3. maçında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. Gruptaki son maç öncesi Hırvatistan 4 puanla lider konumda bulunurken Belçika 3 puan ile 3. sırada yer alıyor.
Futbolseverler kritik maçın detaylarını yakından takip ediyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Hırvatistan - Belçika maçının bilgileri..
Hırvatistan - Belçika maçı ne zaman oynanacak?
Hırvatistan - Belçika maçı bugün saat 18.00'de oynanacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.