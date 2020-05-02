Hoca arayan Fenerbahçe, koronavirüse takılıyor

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala yeni teknik direktörünü bulamadı.
Pellegrini, Zlatko Dalic, Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin Bjelica'yı ilk sıraya koyduğu öğrenildi.
GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Hırvat teknik adam da, "Fenerbahçe'yle görüştüm" diyerek çıkan haberleri doğrulamıştı.
KARANTİNA SÜRECİ GÖRÜŞMELERİ TIKADI
48 yaşındaki hocayı İstanbul'a getirip görüşmeleri burada sürdürmek isteyen yönetimin, koronavirüse takıldığı belirtildi.
Bjelica'nın, Türkiye'ye gelmesi durumunda 14 gün karantinada kalacak olması, yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Başkan Ali Koç'un bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
DİNAMO ZAGREB'İ İKİ KEZ ŞAMPİYON YAPTI
İki sezondur Dinamo Zagreb'i ligde şampiyon yapan başarılı çalıştırıcı, koronavirüs nedeniyle maaşında indirime gitmesine isteyen yönetime olumsuz yanıt verince, 6 yardımcısıyla birlikte kulüpten kovulmuştu.