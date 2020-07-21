Hüseyin Çimşir'in yerine gelebilecek isimler

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardında yerine gelecek adayların; Abdullah Avcı, Şota Arvaladze ve Kenan Koçak olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanmış ancak 30 yıl sonra gelebilecek olan şampiyonluğa, ligin bitimine bir hafta kala veda etmişti.

Bordo-mavili yönetim ise geçtiğimiz gün aldığı bir kararla, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.

İLK ADAY ABDULLAH AVCI

Karadeniz ekibinde, Hüseyim Çimşir'in yerine gelebilecek olan isimler de netleşmeye başladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu için listenin ilk sırasında ise Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremeyerek devre arasında görevinden alınan Abdullah Avcı olduğu öğrenildi.

ŞOTA ARVALADZE DE LİSTEDE

Yönetim içinde ise bazı isimlerin, oyuncu ve teknik direktör olarak bordo-mavili camiada iz bırakan Şota Arvaladze'nin gelmesinden yana oldukları bildirildi.

Özbekistan'ın Phakhtor takımını çalıştıran ve burada şampiyonluk yaşayan Şota'nın, şehre davet edilmesini isteyen yöneticiler olduğu kaydedildi.

SON ADAY KENAN KOÇAK

Bir diğer aday da Kenan Koçak. Alman ekibi Hannover'daki başarısıyla öne çıkan Koçak'ın, önündeki en büyük engel bonservis bedeli. Hannover'ın başkanı Martin Kind, genç teknik adamın uyması gereken bir sözleşmesi olduğunu belirtmişti.

Yönetimin hoca konusunda acele etmeyeceği, ortak bir karara varmaya çalışacağı belirtildi.