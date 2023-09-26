Hüseyin Eroğlu: Buradayım ve Gaziantep FK maçına odaklandım Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gaziantep FK maçından alacakları 3 puanla kötü gidişatı ve olumsuz havayı tersine çevireceklerini söyledi.

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İHA

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 1 puan alarak son sırada yer alan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklamasında bulundu.

Talihsiz maçlar oynadıklarını ifade eden Eroğlu, Gaziantep FK maçından alacakları 3 puanın önemine değindi.

"Bu hafta bambaşka bir haftaya başlayacağız"

Kendileri için ligin bu hafta başlayacağına değinen Hüseyin Eroğlu, şunları dedi:

Bu hafta bambaşka bir haftaya başlayacağız. Cuma günü bence bizim için lig yeni başlıyor. Bunu neden söylüyorum? 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak çıktığımız Süper Lig'de taraftarlarımızın, herkesin bu ligde kalıcı olacağına inanmanızı istiyorum. İlk geldiğimde de burada negatif bir hava vardı. Burada önemli olan tek bir değer var. Samsunspor’un başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili mücadele veriyoruz. Sonuçlara baktığımızda karamsar bir durum görünüyor ama ben teknik adam gözüyle çok umutluyum. Oynadığımız birçok maçta skor alamasak da oyun anlamında bize güven veren bir oyun vardı. Sadece sonuçlandıramadık. Kendi sahamızda oynadığımız bir tek maç var, Fenerbahçe maçı. O maçı kaybettik ama üstün olan taraf bizdik.

"1 galibiyet tüm süreci lehimize çevirecek"

Alınacak 1 galibiyetle tüm sürecin terse döneceğini dile getiren Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Eminim ki taraftarımız cuma günü de o desteği kesinlikle vereceklerdir. Samsunspor baktığınızda 5 maç sonunda iç sahada oynayacağı ilk maç olan Gaziantep FK maçı. Cuma günü yine taraftarımızla beraber çıkacağımız Gaziantep FK maçına en iyi şekilde hazırlandık ve o gün kesinlikle galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar oynadığımız 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynadık. İç sahadaki ertelenen İstanbulspor maçı belki bizim için kazanacağımız bir maçtı. O gün kazansak bugün bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. 1 galibiyetin bütün süreci lehimize çevireceğini biliyoruz. Ama maalesef ki futbolda şanssızlıklar zaman zaman yaşanıyor.

"Buradayım ve Gaziantep FK maçına odaklandım"

Kötü gidişat sonrası görevine devam edip etmeyeceği sorulan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Buradayım. Gaziantep FK maçına odaklandım. İş odaklı çalışan bir insanım. Aldığım görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir insanım ki bunu ilk gün geldiğimden beri söyledim. Burada çok mesai harcıyorum. Ekibimle beraber çalışıyorum. Bizim için önemli olan şu an odak noktamız Gaziantep FK maçı ve tamamıyla buna odaklandık. Taraftarımızın da buna odaklanmasını istiyorum. Biz de bu maçı kazanıp süreci lehimize çevirdikten sonra sürecin tamamıyla Samsunspor'un lehine akacağını söyleyebilirim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)