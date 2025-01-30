Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği'nin kesinlikle Süper Lig'de olması gerekiyor

DHA

Gençlerbirliği, Lig'in 22’nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve takım oyuncularından Metehan Mimaroğlu antrenman öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Eroğlu, ligin genel durumu, takımın performansı ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ENTERESAN BİR LİG YAŞANIYOR"

Eroğlu, hedeflerinin play-off ve Süper Lig'e yükselmek olduğuna işaret ederek, şu şekilde konuştu:

Şu an çok enteresan bir lig yaşanıyor. Birçok takım puan olarak birbirine çok yakın. Şu an 17’nci ve 18’inci olan Sakarya ve Şanlıurfaspor'un bile play-off iddiası var. Geldiğimizde 13’üncü sıradaydık. Baktığınızda puan farkı yukarıyla çok yoktu ama elde ettiğimiz iyi sonuçlar ve aldığımız 10 puan ile play-offun içerisinde İlk 6’dayız. Geldiğimizde Bandırma ile olan 10 puan farkı 1’e indi. Erzurum‘la 6 olan puan farkı 3’e, Karagümrük ile ise 8 olan puan farkı 5’e indi. Bizim için geride kalan maçları özellikle de oyun anlamında değerlendirdiğimiz zaman, savunma anlamında gelişimimiz çok daha hızlı oldu. Burada baktığınız zaman hem oyuna hem skorlara da yansıdı. Hüseyin Eroğlu takımları genelde hücumda ve savunmada etkili oynayan takımlardır.

"FORVET BÖLÜMÜNE 1 VEYA 2 TANE OYUNCU ALMAYI PLANLIYORUZ"

Transfer planları hakkında konuşan Eroğlu, şunları dedi:

Devre arası transfer yapmak kolay değil çok zor. Amacımız Matej Hanousek gibi oyuncular almak. Aldığımızda hemen direk oynamaya başladı. Transfer politikamızda böyle yürütmek istiyoruz. İlerleyen dönemde bize katkı sağlayacak oyuncularla birlikte olmak ve forvet bölümüne 1 veya 2 tane oyuncu almayı planlıyoruz. Buğra Çağıran'ın bir sakatlığı var onunla ilgili bir planımız olabilir. Belki hücum anlamda bir orta saha alabiliriz. Ama genel anlamda her oyuncudan en yüksek verimi almak zorundayız. Lig maratonu uzun gibi görünse de kısa bir lig maratonu var. Burada da başarılı olmak zorundayız. Mete Kaan bizden ayrıldı, bu kendi talebiyle oldu. Şu an başka bir oyuncunun ayrılması gündemde değil. Zaten geniş bir kadroya sahip değiliz.

"IĞDIR FK TRANSFERLE TAKIMLARINI GÜÇLENDİRDİ"

Eroğlu, 1. Lig'in 22’nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü konuk edecekleri Iğdır FK’yı da değerlendirdi.

Eroğlu, Iğdır FK’nın devre arasındaki transferle takımlarını güçlendirdiğini belirterek, şunları dedi:

İzin verdiğiniz kadar rakip sana gücünü gösterebiliyor. Saygı duyuyoruz Iğdır takımına. Gerçekten çok değerli oyuncular transfer ettiler ama bizim de en büyük gücümüz; takım oyunumuz, sistemimiz ve taktiksel disiplinimiz. Her zaman şunu söylüyorum ‘nasıl çalışırsanız öyle oynarsınız.’ Çalışmalarımız bu yönde yapıyoruz. Evet, rakibe saygı duyuyoruz güçlü kadroya sahip ve güçlü oyuncuları var. Biz de çok güçlü, çıkışta olan bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum.

"GENÇLERBİRLİĞİ, ALTYAPI OLARAK TÜRKİYE’DE ROL MODELDİR"

Eroğlu, Gençlerbirliği’nin yıllardır altyapıdan oyuncu yetiştirdiğini ve bu ekolü Türk futboluna kazandıran çok değerli bir kulüp olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Kesinlikle Süper Lig’de olması gerektiğini düşünen biriyim. Bunu buraya gelmeden önce de söylüyordum. Rahmetli İlhan Cavcav’ın oluşturduğu bu sistem bence Türkiye için bir rol modeldir. Amacımız öncelikle A takıma sportif başarıyı sağlamak. Bunu yaparken de bir aylık bir sürecimiz var. Ben hedefe giderken de genç oyuncuların oynayabileceğini düşünen bir teknik adamım. Altınordu‘da ve Samsun’da da bunu gerçekleştirdik.

"2’NCİ YARIDA FİKSTÜR AVANTAJIMIZ VAR"

Son 3 maçtır takıma yaptığı katkılarla ön plana çıkan Metehan Mimaroğlu ise son 4 maçı çok iyi geçirdiklerini hatırlatarak, şu ifadelerde bulundu: