Hüseyin Eroğlu: Penaltı konusunda standart olması gerekiyor Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu.

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Galatasaray, konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçtan önce bir hayalimiz vardı. Zor olacağını biliyorduk. Maçın başında 3-0 yenik duruma düştük. Oyuncuların orada reaksiyon göstermesinden dolayı kutluyorum" dedi.

"Oyun anlamında umut veren bir maçtı"

Penaltı konusunda standart olması gerektiğini söyleyen Eroğlu, "VAR'dan sonra penaltı oldu. Bize ligde birçok pozisyon var, puan kaybettik ama penaltı kazanmadık. 1-0'dan sonraki pozisyonu söylüyorum. Bir standardın olmasını istiyoruz. Galatasaray yine bizi yenerdi. Maçtan önce de söylemiştim, oyuna ortak olmak istiyoruz diye. Oyuna ortak olduk. Oyuncularım beraberliği aradılar ama olmadı. Oyun anlamında umut veren bir maçtı. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Seyredenlere keyifli bir maç izlettik. Galatasaray'ı tebrik ederim, onlara başarılar dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.