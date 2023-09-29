Hüseyin Eroğlu: Samsunspor ile çok güzel bir yıl geçirdik Samsunspor’un eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kırmızı-beyazlılarda görev aldığı süre zarfında çok güzel 1 yıl geçirdiğini söyledi.

İHA

Samsunspor ile geçen yıl şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bu sezon ise 5 maçta aldığı 1 puanın ardından görevinden ayrılmıştı.

Samsun’da veda ziyaretlerinde bulunan Eroğlu, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’ne de gelerek basın mensuplarıyla vedalaştı.

"Samsunspor ile çok güzel bir yıl geçirdik"

Samsun’da rüya gibi 1 yıl geçirerek 11 yıllık Süper Lig hasretine son verdiklerini ifade eden Eroğlu, şunları dedi:

Samsunspor ile çok güzel bir yıl geçirdik. Camianın 11 yıllık hasretini bitirerek, hep birlikte Süper Lig’e yükseldik. Burada herkesin gönlüne dokunduğumuzu giderken de anladım. Antrenörlükte böyle şeyler olabiliyor, ayrılıklar yaşanabiliyor. Önemli olan arma ve Samsunpor’un başarısı. Giderken güzel ayrılmak da önemli. Samsunspor’a bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum. Sizleri de tanıdığım için çok mutluyum. Bu başarıda herkes pay sahibi. O yüzden gitmeden önce de Samsun’daki basın mensuplarıyla da vedalaşmak istedim.

Ziyaret sonunda plaket aldı

Ziyaretin sonunda Hüseyin Eroğlu’na, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Avni Demir ve Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsun’a ve Samsunpor’a verdiği hizmetlerden dolayı TSYD’nin plaketini hediye etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)