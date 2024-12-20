Hüseyin Yücel: Başkan seçilirsem iki rekat namaz kılacağım

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Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı Ekol TV'de canlı yayında açıklama yaptı.

Gergin bir ortamda geçen programa iki başkan adayının "Sen kimsin?" tartışması damgasını vurdu.

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"İKİ REKAT NAMAZ KILACAĞIM"

Öte yandan geçici başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel ise, "Seçildikten sonraki ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Seçildikten sonra iki rekat namaz kılacağız. Kızlarımla, eşimle buluşacağım. Yönetimle buluşacağım. Sorunumuz mali. Neyin ne olduğu belli. Zaten işin içinden geliyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne dahi güne tahammülü yok. Bir önce kolları sıvayıp işe koyulacağız.