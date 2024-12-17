Hüseyin Yücel: Hasan Arat, bombayı elime bıraktı

Haber Merkezi

Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Hüseyin Yücel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde Yücel, Gündem Beşiktaş YouTube kanalına konuk oldu ve önemli ifadelere imza attı.

"SERDAL ADALI İLE BİRLEŞEMEYİZ"

Yücel, sözlerine şöyle başladı:

Serdal Adalı ile birleşmemiz çok mümkün değil. 1 + 1 eşittir 2 gibi düşünülüyor ama öyle olmuyor. Serdal ağabeyin yönetim kadroları ile benim kadrolarım farklı vizyona sahip. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Serdal ağabeyin yanında eski isimler var, benim yanımda yeni isimler olacak. Ancak seçimi o kazanırsa tüm desteğim onunla birlikte olacak. O da bana aynı şeyi söyledi. Faydalı olacağına inanmıyorum, yoğurt yiyişimiz farklı.

"HASAN ARAT'A ÇOK KIZGINIM"

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'a kızgın olduğunu söyledi.

Hasan Arat'a çok kızgınım. Yarı yolda bıraktı, ondan ziyade aniden bıraktı. 'Ben 1 ay sonra bırakıyorum haberin olsun çocuk' deseydi tamamdı. Bombayı elime bıraktı. İstifa etmemiz gerekiyor ama o ayrı dert etmesem ayrı dert. İki arada bir derede kaldım.

"YETKİ SORUNU VE İMZA SORUNU YAŞADIM"

Yücel, yetki ve imza sorunu yaşadığını ifade etti.

Yetki sorunu ve imza sorunu yaşadım desem de yalan yaşamadım desem de yalan olur. Örneğin 'Samet ve Brad'i görevden alıyorum' dedi, 'Tamam başkanım hayırlı olsun' dedim.

"SEÇİLMİŞ BAŞKAN DEĞİLİM"

Seçilmiş başkan olmadığını söyleyen Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Ben seçilmiş bir başkan değilim şu an. Bu beni çok rahatsız eder. 'Darbe' söylemleri oldu, sanki Hasan Arat'ın altını oymuşum gibi. Ben topal ördek şeklinde mayısa gitmeyi arzulamadım. Yönetim kurulunda çok ciddi baskı oldu, devam edelim diye. Ben koltuk sevdalısı olsaydım seçim kararı almazdım ama hiç etik olmazdı.

"ÇOK İSİMLE VEDALAŞACAĞIZ"

Yücel, birçok futbolcuyla vedalaşacaklarını belirtti.

Seçildiğimizde 'Feda' dönemi gelmiyor, 'Veda' dönemi geliyor. Çok fazla arkadaşla vedalaşacağız. Sadece oyuncular değil, profesyoneller de dahil. Çok ciddi temizlik yapılacak. Şu anda Beşiktaş'ın 603 personeli bulunuyor. 603 kişi ne iş yapıyor, gerçekten çok merak ediyorum. 2. başkanken yapmaya çalıştım. Vallahi de billahi de çalıştım ama yaptırmadılar. 'Bekle zamanı var' diye diye ertelediler, en sonunda da istifalar geldi zaten.

"BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Hüseyin Yücel, bilet fiyatlarında indirim yapacaklarını söyledi.

"Bilet fiyatlarında indirim yapacağız, söz. Şöyle tabii, kombine alan taraftarlarımızı da mağdur etmememiz gerekiyor tabii bunu yaparken. 'Kara duvar' ile ilgili projemiz var, o ihaleyi tamamen Mete Vardar'a bıraktık. 35 yıldır camianın, tribünün içinde olan birisi."

"ONUR GÖÇMEZ VE METE VARDAR YÖNETİMDE OLACAK"

Yönetimde kalacak isimleri açıklayan Yücel, şunları dedi:

Teknik direktör olarak aklımda olan isim Sergen Yalçın. Ancak şu hataya düşmeyeceğiz; kanat ihtiyacımız varken orta saha istenirse, kuracağımız icra kurulu buna engel olacak. Tabii ki futboldan anlamayan birini getirirsen oraya olmaz. Onur Göçmez ve Mete Vardar yönetimde olacaklar. Feyyaz Uçar ile farklı platformlarda yolumuza devam edeceğiz.

"ROSIER YEMEKHANEYİ DAĞITIYORDU"

"Göreve geldiğinizde 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktınız. Nasıl oldu?" sorusuna Yücel, şu yanıtı verdi:

Rosier krizi patladı. Ümraniye'de çığırından çıkmış adam. Çöpleri tekmeliyormuş, yemekhaneyi dağıtıyormuş. Samet Aybaba'nın kararıyla bu kadro dışılar gerçekleşti.

"MENAJERLERİN TUZAĞINA DÜŞMEMİZ GEREKİYOR"

Menajerlerin tuzağına düşmemeleri gerektiğini söyleyen Hüseyin Yücel, şöyle konuştu:

Menajerlerin tuzağına düşmemiz gerekiyor. Şu anda öyle bir oyuncu var Beşiktaş'ın içinde de. Köpürtüyorlar, köpürtüyorlar... Sanki oyuncu gelmiş de bizim haberimiz yok. Buna izin vermememiz gerekiyor. 30 Aralık sonrası kesinlikle futboldan anlayan ilgilendiği bir yapı oluşturacağız. Samet Hoca futbolun patronudur diyoruz, adamın onay vermediği bütün transferleri yapıyoruz.

"FUTBOLCULAR ARASINDA SORUN VAR"

Futbolcular arasında sorun olduğunu belirten Yücel, şu sözleri sarf etti:

İçeride futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Bu durumdaki Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var.

"SERGEN YALÇIN DIŞINDA 6 AYLIK BİR B PLANIMIZ VAR"

Planları hakkında konuşan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Sergen Yalçın dışında 6 aylık bir B planımız var. Gelmeme ihtimali daha yüksek ama... Serdar Topraktepe de onun ekibinde olacak. Serdar Topraktepe bu kulübün çocuğudur.

"3 İSMİN PARASINI HİBE ETTİM"

3 ismin parasını hibe ettiğini belirten Hüseyin Yücel, şu açıklamayı yaptı:

Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin imza paralarını kulübe hibe ettim.

"OYUNCULAR HAKKINDA TEK TEK KONUŞMAYACAĞIM"

Hüseyin Yücel, açıklamalarına şöyle devam etti:

Oyuncular hakkında tek tek konuşmayacağım. Sonra adamlar sahada koşmuyor, benden biliniyor koşmamaları.

"HACIOSMANOĞLU, ADALETLİ BİR İNSAN"

Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkileri kendisinin yürüteceğini söyleyen Yücel, şunları dedi:

TFF ile ilişkileri bizzat kendim yürüteceğim. Hacıosmanoğlu adaletli bir insan, düzeltmeye çalıştığını görüyorum. Galatasaray maçından sonra Arda Kardeşler maç almadı mesela. Kendisinden kaynaklanmayan sorunlar olduğunu ancak bunları değiştirmeye çalıştığını görüyorum.

"BİZE BIRAKILAN OYUNCULARI GÖNDERECEĞİZ"

Gönderilecek futbolcular hakkında ipucu veren Hüseyin Yücel, şu sözleri sarf etti:

Biletini keseceğimiz oyuncular, genellikle bize enkaz olarak kalmış olan oyuncular. Gidecek oyuncular, bizim aldığımız oyunculardan ziyade bize bırakılan oyuncuları göndereceğiz.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KURTULMADAN HUZURLU HALE GELEMEZ BU TAKIM"

Bankalar Birliği hakkında konuşan Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bankalar Birliği'nden kurtulmadan huzurlu hale gelemez bu takım. Aldığımız her 1 liranın 50 kuruşu bankaya gidiyor. 40-50 tane Beşiktaş'ın babaları ile görüşeceğim, 2 milyon euro borç isteyeceğim. Faiz isteyen olursa yönetim kurulu karşılayacak faizi, ana parayı Beşiktaş tıkır tıkır ödeyecek. Hiçbir şey yapmasan borç olduğu yerde artıyor.

"MAAŞLARI ÖDEYECEK PARA YOK"

Hüseyin Yücel, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: