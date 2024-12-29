Hüseyin Yücel: Kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Başkan adaylarından Hüseyin Yücel de oyunu kullandı.

7 numaralı sandıkta oy veren Yücel, sandık başında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAZANANIN BEŞİKTAŞ OLACAĞI BİR SEÇİMDEYİZ"

Başkan Adayı Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsa da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Halihazırda evinde oturan, oyunu kullanmamış genel kurul üyelerimiz varsa, bir hastalıkları, manileri yoksa onları oy kullanmaya davet ediyoruz. Günün sonunda sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaşımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz.