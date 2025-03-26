Hüseyin Yücel: Sahaya çıkma Beşiktaş!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbiye uzun süredir yabancı hakem talebi olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maça Yasin Kol'u görevlendirmesine tepki geldi.

Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre başkanlık yağan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın maça çıkmaması için çağrıda bulundu.

"SAHAYA ÇIKMA BEŞİKTAŞ"

Hüseyin Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.



Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.



Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.



Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.



Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.



Biz Beşiktaş'ız...



Gerektiğinde hakemi de yeneriz!



Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.



Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.



Sahaya çıkma Beşiktaş!