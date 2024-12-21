Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, Alanyaspor maçı öncesi buluştu

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Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, gerçekleşecek kongrede başkan adaylığı için yarışacak.

Seçimin gerçekleşmesine günler kala ise iki aday bir araya geldi.

Yücel ve Adalı, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçı öncesinde görüşme gerçekleştirdi.

BİR ARAYA GELDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: