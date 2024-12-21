Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, Alanyaspor maçı öncesi buluştu

Haber Merkezi
Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, gerçekleşecek kongrede başkan adaylığı için yarışacak.
Seçimin gerçekleşmesine günler kala ise iki aday bir araya geldi.
Yücel ve Adalı, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçı öncesinde görüşme gerçekleştirdi.
BİR ARAYA GELDİLER
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Başkanımız Hüseyin Yücel, Tüpraş Stadyumu’nda bulunan White Pepper Restoran’da; Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk, Denetim Kurulu Başkanımız Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Akpınar, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanımız Sefa Bağcı ve başkan adayı Serdal Adalı ile bir araya geldi.
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