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Haber Merkezi

Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifasının ardından yeni başkan hafta sonu belli oluyor.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar sürecek. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.

SEÇİM ÖNCESİ TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.

Taraftarlara seslenen Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;