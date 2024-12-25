Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifasının ardından yeni başkan hafta sonu belli oluyor.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar sürecek. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.
SEÇİM ÖNCESİ TARAFTARA MESAJ
Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.
Taraftarlara seslenen Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaş'ız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!"
Hüseyin Yücel: "Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaş'ız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!
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