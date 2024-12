Hüseyin Yücel'den Mohamed Salah sözleri! Hayalim tabii ki

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımın 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Hüseyin Yücel, Hasan Arat döneminde yaşananlarla ilgili samimi itiraflarda bulunurken, genel kurulda başkan seçilmesi halinde ocak ayındaki transfer stratejisini ve kısa vadedeki teknik direktör hamlesinden bahsetti.

İşte Yücel'in açıklamaları:

"İSTİFA ETSEYDİK KULÜBE KAYYUM ATAMAYA KADAR GİDECEKTİ"

"FUTBOLCULAR ARASINDA SAMETÇİ VE BRADCİ AYRIMI OLDU"

"FUTBOL AŞ'DE İLK İCRAATİM FRIEDEL'E MACCABI MAÇINA GÖTÜRMEMEK OLDU"

"SEZON BAŞINDAN BERİ GÖNLÜMDE YATAN SERGEN YALÇIN'DI"

"KAAN ŞAKUL'UN İSTİFASINI YIRTTIM"

"JOAO MARIO TRANSFERİNİ VAN BRONCKHORST İSTEDİ"

"MUÇİ'NİN MALİYETİ DAHA YÜKSEKTİ"

"SERGEN YALÇIN'I BAZI YÖNETİCİLER İSTEMEDİ"

"TEKNİK DİREKTÖR İÇİN BİR B PLANIM VAR"

SERDAL ADALI'DAN 'BİRLEŞELİM' TEKLİFİ

"MAYISA KADAR 50 MİLYON EUROYA İHTİYACIMIZ VAR"

BASKETBOLDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLE BİRLEŞME OLACAK MI?

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İÇİN AKATLAR PROJESİ

"ÖNCELİKLE TEKNİK DİREKTÖRÜ BELİRLEYECEĞİZ"

"TALISCA'YA GİTMEYECEĞİZ, OCAK AYINDA GENÇ OYUNCULARI KİRALIK OLARAK TRANSFER EDECEĞİZ"

"CİDDİ PROJELERİMİZ VAR"

"SERDAL ADALI ÖNDE GÖRÜNÜYOR"

Yılbaşına denk geldiği için seçime 8-9 bin kişilik bir katılım bekleniyor. Bence şu an itibariyle sayın Serdal Adalı seçimde önde görünüyor. İki tane söylem yeterli. Birincisi 'Hüseyin Yücel Hasan Arat'ın devamıdır' der. Diğeri de 4. kez oldu seçime giriyor 'Yeter artık bir de beni deneyin' der. Bitti gitti.

"SEÇİLEMEZSEM ALACAKLARIMLA İLGİLİ SERDAL ADALI'YLA KONUŞURUZ"

Kongrede Serdal Adalı şu an itibarıyla önde. İstifa etmeyi çok düşündüm, bir sene önceye dönsem yönetimde olmazdım. Seçilmezsem kulüpten alacağım olan parayla ilgili olarak Serdal Adalı'yla konuşuruz. Şu kadarını bağış, şu kadarını sponsorluk, şu kadarını da geri ödersiniz derim. 3'te 1, 3'te 1 şeklinde.

CAN KELEŞ TRANSFERİ

Kaan Şakul bana 'Hoca Can Keleş'i çok istiyor' dedi. Ben de 'Can Keleş'i ben bilmiyorum, hoca nereden biliyor' dedim. O da 'izlemiş' dedi. Samet hoca, Feyyaz hoca Can için olumsuzdu. Oyuncu genç oyuncu ama maliyet olarak yüksek olduğunu kabul ediyorum. Başkan 'alalım Hüseyinciğim' dedi.