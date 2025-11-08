Ianis Hagi'den Trabzonspor'a muhteşem gol!

- Alanyasporlu Ianis Hagi, Trabzonspor maçında 73. dakikada harika bir gol attı.
- Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu attı ve maç 1-1 berabere bitti.
- Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, attığı bu golle maça damga vurdu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Akyazı Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un golü ise 73. dakikada Ianis Hagi'den geldi.
HAGI'DEN NEFİS GOL
Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in attığı müthiş gol maça damgasını vurdu.
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Alanyaspor'un sağ kanattan ayağa paslarla geliştirdiği atakta Maestro'nun pasıyla topla buluşan Hagi, yayın solundan sol ayağının üstüyle sol köşeye çok sert vurdu.
Meşin yuvarlak iki direğin arasından geçip filelere gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)