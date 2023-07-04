İbrahim Akın, Altay'ın gençlik gelişim sorumlusu oldu Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, daha önce anlaştığı İbrahim Akın'ı gençlik gelişim sorumlusu olarak göreve getirdi.

DHA

Altay'ın altyapısından yetişip uzun yıllar forma giyen ve şampiyonluk yaşayan, kulüpte bir dönem sportif direktör olarak da görev yapan İbrahim Akın'ın imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, Altay Akademi Başkanı Ali Oğuz Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Akademi Başkanı Yavaş, "Yetiştirici kimliğimizin bizlere en büyük armağanlarından birisi olan İbrahim Akın'ın tekrar kulübümüzde görev alması bizler için mutluluk verici. Akademi takımlarının ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz sezon hep beraber yaşadık. İbrahim hocamıza ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

"Altay bizi biz yapan en önemli yer"

"Altay, bizi biz yapan en önemli yer" diyen Gençlik Gelişim Sorumlusu İbrahim Akın, sözlerine şöyle devam etti:

Görev almak, hizmet etmek tüm Altaylılar için büyük gurur. Tekrar bu gururu yaşadığım için teşekkür ediyorum. Teknik direktörümüz Tuna Üzümcü, yardımcı antrenörü Fatih Egedik Hocamızla beraber tesislerimizde bu sahalarda futbol oynadık. Futbolcu olarak A takıma yükselmenin ne denli büyük bir gurur olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Tuna Hocamız ile koordineli bir çalışma içinde olacağız. Tek amacımız akademi takımlarımızda yer alan futbolcu evlatlarımızın gelişimine yardımcı olmak, onların seviyelerini yükseltmek ve en önemlisi Altaylılık kültürünü aşılamak olacaktır.

Çalışmalar gençlerle başlayacak

Altay, yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularıyla bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak başlayacak. Teknik Direktör Tuna Üzümcü nezaretinde başlayacak kampın birinci etabında, akademi futbolcuları ve A takımda yer alan genç oyuncular yer alacak.

Siyah-beyazlılar, 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kampına başlayacak. Altay'ın 8 Temmuz'da Afyon'da kampa girmesi planlanıyor.