İbrahim Üzülmez: Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş, Batshuayi (p), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydederken, Pendikspor'un golünü Halil Akbunar kaydetti.

2 futbolcu ve İbrahim Üzülmez kırmızı kart gördü

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pendikspor futbolcusu Welinton, 61 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

90+1. dakikada ise Lusamba ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü ve soyunma odasına gönderildi.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onların arkasındayım"

İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy’de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şu anda 4 tane 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye’nin, Murat Akça’nın, Gökcan’ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy’e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko’nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan’ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton’un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz.