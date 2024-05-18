İbrahim Üzülmez: Pendikspor hiçbir takımdan geriye düşmedi

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 37. haftasında Pendikspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapacak bir şey yok, üzgünüz

Bugüne kadar Pendikspor için çok şey verdiğini söyleyen Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

Bugün de karşımızda çok güçlü bir takım vardı. Büyük bir camia vardı, zor olacağını biliyorduk ve bu yarışı son haftaya taşımak istiyorduk. Oyuncularımızla konuştuğumuzda kendi sahamızda en azından ligde kalmak adına çok önemli müsabakaya çıkmamız gerektiğini söylemiştik. Bugün mücadele verdik. Oyun anlamında çok konuşmak istemiyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık çünkü hakikaten sıkıntılarımız vardı. Tabii ki bunları çok mazeret olarak söylemek istemiyorum. Geldiğimiz günden itibaren zorluklar içerisinde bu futbolu ve mücadeleyi ortaya koymak çok kolay değil. Bugün bizim için çok önemli 2 oyuncu burada eksik olmasına rağmen hem Thiam olmamasına rağmen 90 dakika boyunca oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi, mücadele etti. Son dakikada Erencan’ın kaçırdığı bir gol var ki belki de atsak biz finale gidecektik. Olmadı üzgünüz. Bu takımı sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak en büyük hedefimizdi. Biz karakter göstermeye çalıştık ki; Pendikspor oynadığı hiçbir müsabaka da hem istatistiksel anlamda hem oyun anlamında hiçbir takımdan geriye düşmedi. Son 3 maçta 7 puan aldık, ona rağmen küme düştük. Yapacak bir şey yok, üzgünüz.