Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray, 32 yıl sonra ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79'da Nicolo Zaniolo ile 71’de Mauro Icardi kaydetti. Icardi, Johan Elmander'den sonra bir sezonda Fenerbahçe'ye iki maçta da gol atan ilk futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan Mauro Icardi'nin gol sevinci sırasında çalan "Aşkın Olayım" şarkısının ardından Uğur Dündar ve Ali Koç'un surat ifadesi sosyal medyada da olay oldu.
Beşiktaş 2. sırada bitirebilir
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş, Konyaspor'u yenmesi halinde sezonu 2. sırada kapatacak.