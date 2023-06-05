Icardi'nin gol sevinci sırasında Ali Koç ve Uğur Dündar'ın yüz ifadesi Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, Icardi'nin attığı golün ardından yaşanan sevinç sırasında Ali Koç ve Uğur Dündar'ın mutsuz ifadesi sosyal medyaya damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray, 32 yıl sonra ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79'da Nicolo Zaniolo ile 71’de Mauro Icardi kaydetti. Icardi, Johan Elmander'den sonra bir sezonda Fenerbahçe'ye iki maçta da gol atan ilk futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan Mauro Icardi'nin gol sevinci sırasında çalan "Aşkın Olayım" şarkısının ardından Uğur Dündar ve Ali Koç'un surat ifadesi sosyal medyada da olay oldu.

Beşiktaş 2. sırada bitirebilir

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş, Konyaspor'u yenmesi halinde sezonu 2. sırada kapatacak.