İçişleri Bakanlığı'ndan 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce stadyumlara girişlerin nasıl olacağı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

Ancak son günlerde bazı tarafatarlar aşı ve pcr testi kuralına uymayan taraftarlar stadyumlara giriş yapmaya çalışmıştı.

Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi.

STADYUMLARDA ALINACAK EK TEDBİRLER

Gönderilen genelgede şu maddeler yer aldı: