IFAB'dan oyuncu değişikliğinde yeni karar IFAB, yıl sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını ve VAR kullanımı kararının federasyonlara bırakıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR ve oyuncu değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladı.

FIFA'nın oyuncuların sağlığını korumak için talep ettiği bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma isteğinin onaylandığı duyuruldu. 2019/20 sezonunun sonuna kadar her takım 90 dakika içerisinde, 5 oyuncu değişikliği birden yapabilecek.

Öte yandan, oyuncu değişiklikleri oyunu yavaşlatmamak için en fazla 3 farklı zamanda ya da devre arasında yapılabilecek ve karşılaşmanın uzatmalara gitmesi durumunda 1 değişiklik hakkı daha eklenebilecek.

VAR İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

IFAB, VAR kullanımı ile ilgili de bir açıklama yaptı.

VAR'ın kullanıldığı ülkelerde, uygulamanın geçici olarak kaldırılma isteğine onay verildi. VAR'ın kullanıldığı ülkelerde ise VAR protokolünün aynen uygulanacağı duyuruldu.