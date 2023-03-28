Igor Tudor'dan Okan Buruk'a gönderme Marsilya teknik direktörü Igor Tudor, eski takımı Galatasaray hakkında, "Bu sezonki kadro bende olsa Şampiyonlar Ligi'nde final oynarız" dedi.

Fransa Ligue 1'de 28 maç sonunda topladığı 59 puanla lider PSG'yi takip eden Marsilya'da takımın teknik direktörü Igor Tudor çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransız ekibiyle başarılı bir sezon geçiren Tudor, eski takımı Galatasaray ve Okan Buruk hakkında ülkesi Hırvatistan'da 24sata'ya röportaj verdi.

Tudor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da gönderme yaparak sarı-kırmızılı takımı hala izlediğini belirtti.

"İçeride oynadığımız maçlardaki coşkuyu hiçbir yerde göremedim"

Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray hakkında şunları söyledi:

"Marsilya'da daha başarılıyım ama Galatasaray farklı bir camia, liderken kovulabiliyorsunuz (gülerek). İçeride oynadığımız maçlardaki coşkuyu hiçbir yerde göremedim."

"Galatasaray'ın bu sezonki kadrosu bende olsa Şampiyonlar Ligi'nde final oynarız"

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunu değerlendiren Tudor, şu açıklamayı yaptı:

"Hala Galatasaray'ın maçlarını izliyorum. Harika bir kadro kurdular. Galatasaray'ın bu sezonki kadrosu bende olsa Şampiyonlar Ligi'nde final oynarız."

İkili tartışma yaşamıştı

Igor Tudor'un Galatasaray'da görev yaptığı sırada Akhisarspor'u çalıştıran yapan Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibe yenildikleri maçtan sonra olay ifadelerde bulunmuştu.

Okan Buruk, Tudor için "Bu kadar vasıfsız bir adamın Galatasaray'da çalışması utanç verici." İfadesini kullanmıştı.