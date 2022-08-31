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- Ikpeazu'nun eski takım arkadaşı şaşırttı
Ikpeazu'nun eski takım arkadaşı şaşırttı
- 31.08.2022 - 09:39
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken mücadeleye sonradan dahil olan Uche Ikpeazu sosyal medyada büyük ilgi topladı.
90. dakikada oyuna giren Uganda asıllı İngiliz oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekerken son dakikalarda direkten dönen sert şutuyla da akıllarda kaldı.
1.90'lık Ikpeazu kariyerinin büyük bölümünü İngiltere'de geçirirken oyuncunun geçmişte Adebayo Akinfenwa ile birlikte forma giymesi dikkatleri çekti.
Akinfenwa geçen sezon futbola veda etmişti
Adebayo Akinfenwa, kaslı vücudu ile futbol dünyasına nam salmış bir golcüydü. Geçtiğimiz sezon 40 yaşında futbolu bırakan Akinfenwa, kariyerini İngiltere'nin alt liglerinde geçirdi.
1 sezon beraber oynadılar
Akinfenwa, 6 yıl formasını giydiği Wycombe Wanderers'ta bir dönem Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu ile birlikte forma giydi. 2020-21 sezonunda İngiliz temsilcisinin golcü rotasyonunu bu ikili oluşturuyordu.