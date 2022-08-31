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Ikpeazu'nun eski takım arkadaşı şaşırttı

Ikpeazu'nun eski takım arkadaşı şaşırttı

Fenerbahçe maçında güçlü yapısıyla dikkat çeken Uche Ikpeazu, 'dünyanın en kaslı futbolcusu' olarak tanımlanan Adebayo Akinfenwa ile bir dönem hücum partneriydi.