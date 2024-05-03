İlhan Palut: Burada kazanmamız lazımdı Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a uzatmanın son dakikasında yediği golle 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk yarı oyuna giremedik bir türlü. Maçın büyük bölümünde savunma yapmaya çalıştık. Attığımız gol bile iştahımızı artıramadı. Beşiktaş da zaten hemen karşılık verdi. Elimize geçen topları saniyeler içinde kaybetmek bizi oyundan düşürdü. 1-1'le içeri geçmemiz bizim adımıza ikinci yarı için fırsattı" dedi.

"Yine çok kötü goller yedik"

Palut ayrıca, "İkinci yarı biraz daha iyi fırsatlar yakaladık. Karşılıklı goller oldu. Yine çok kötü goller yedik. Burada kazanmamız lazımdı. Biz sahada maçı nasıl kazanabilirizin planlarını yapıyorduk çünkü konum olarak 3 puana ihtiyacımız vardı. Son 3 hafta uzatmalarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Bunlar camiamız ve taraftarımız adına üzücü oldu" ifadelerini kullandı.