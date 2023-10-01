İlhan Palut: En zor durumda kaldığımız maçtı

AA

Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın 3. dakikasında Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreye bu skorla önde girdi.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada İrfan Can Kahveci'yle golü bulan Fenerbahçe, farkı ikiye yükseltti.

Edin Dzeko, 62. dakikada kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Dusan Tadic, 75'te sarı-lacivertlilerin dördüncü golünü kaydederken 90+2'de Joshua King skoru belirledi. Böylelikle Fenerbahçe rakibini 5-0'lık skorla geçti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, zor maç olacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

"Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum"

Fenerbahçe'nin bugün oyununu daha üst noktalara taşıdığını anlatan Palut, şu ifadeleri kullandı:

Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İki yarınında başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu genç takımın yeniden öz güveninin kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Futbolcularımızı mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum.