İlhan Palut: İkinci gol ile beraber ritmimizi yakaladık

Süper Lig’in 14. haftasında Rizespor kendi sahasında Kayserispor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KAYSERİSPOR SENELERDİR AYNI EKİPLE OYNAYAN BİR TAKIM"

Palut, şu ifadeleri kullandı:

Kayserispor senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım. Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında da avantajları var. Sinan hoca ile beraber de 5'li oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyor. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu. Golü bulmak bizim adımıza kolay olmayabilirdi. Maçın önünden baktığımız zaman ve burada bize de düşen sabırla denemeye devam ederken rakibe de tehlikeli, öndeki hızlı oyuncularına kontratak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Rizespor takımı ve kazandığı toplarla da hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu 4 pozisyonda destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadık. Bu arada rakibe de bir net pozisyon verdik ve duran top, kornerler kazandı.