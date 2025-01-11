İlhan Palut: İyi oynamaya devam etmek zorundayız

İHA

Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de oynanan karşılamada Rizespor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılamanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, üzerlerinde son 4 maçtır kazanamamanın baskısı olduğunu belirtti.

"BİR ŞEKİLDE KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Palut, şu ifadeleri kullandı:

Oyundan bağımsız skorlara baktığımız zaman son 4 maçlık periyoda, dönem dönem istediklerimizi sahada görsek de sonuç olarak bizi mutlu etmeyen bir periyottu ve bugün burada bir şekilde kazanmamız gerekiyordu. Madalyonun diğer tarafından baktığımızda ise Hatayspor da tekrar bir ayağa kalkış, lige tutunma çabası içerisinde olacağı muhtemeldi. Neresinden bakarsanız bakın zor, çekişmeli bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyordu.

"DEĞERLİ BİR ÜÇ PUAN ALDIK"

Maçın başında sahada oyunu domine eden, kararlı bir şekilde topa sahip olan ve bunu pozisyonlara çeviren bir Rizespor takımı olduğunu kaydeden Palut, şu şekilde konuştu:

Duran toptan da olsa golü bulduk. Hatayspor, kaybettiğimiz toplardan sonra doğru geçiş oyunlarıyla bizim birinci bölgemize geldi. Bunlardan birinde de golü yaptı. Zaten maçın genelindeki eksikliğimiz, kaybettiğimiz topları çok kısa sürede kazanıp, ikinci hücumu hemen arkasından yapamayışımızdı. Bu da Hatayspor'a geçiş imkanları sağladı. İkinci yarıya baktığınız zaman ise yine çok benzer bir başlangıç ve yine rakip kaleyi tehdit eden bir Rizespor ve pozisyonlarla bunu destekleyen Rizespor vardı. Bir penaltı ile bu sefer golü bulduk. Bahsettiğim gibi 4 maç kazanamıyoruz, futbolun biraz psikolojik etmenleri devreye girdi ve bu 2-1'lik skoru koruyabilir miyiz durumunu takımda gördüm. Hatayspor'da bunun tersinden baktığınız zaman artık iyice forse etmeye, direkt toplarla, belki uzaktan ortalarla, karamboller, ve duran toplarla bir şekilde puan almak için uğraştı ama gol yemeden bitirebildik ve değerli bir üç puan aldık.

"İSTİKRARLI OLMALIYIZ"

İyi oynamaya devam etmek zorunda olduklarını söyleyen İlhan Palut, sözlerini şöyle tamamladı: