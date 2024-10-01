Immobile: Asla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum

AA & Ensonhaber

Süper Lig’de Beşiktaş, Kayserispor’a konuk oldu. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş oyuncuları Ciro Immobile açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZ YORULUNCA DAHA FAZLA ALAN BULDUK"

Immobile açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık. Maalesef 4-0’lık kötü bir yenilgiden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibimiz ilk yarıda bize iyi baskı yaptı. İkinci yarıda bu ilk yarıdaki Kayserispor’un baskısı yüzünden rakibin enerjisi tükendi. Rakibimiz de yorulunca daha fazla alan bulduk. Gedson’u da ayrıca tebrik ediyorum. Çok iyi bir ön alan baskısıyla golü attı ve bizi öne geçirdi.