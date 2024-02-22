İmranlıspor, İbrahim Yattara’nın lisansını çıkardı

İHA
Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas’ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer olmuştu.
İmranlıspor’un yeni transferleri İbrahim Yattara’nın lisansı bugün çıktı.
Hafta sonu ilk maçına çıkacak
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibariyle çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur
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