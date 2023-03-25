İngiliz basını Mesut Özil'in servetini açıkladı! Rakam dudak uçuklatıyor Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıklamıştı. İngiliz basını Fenerbahçe'nin eski yıldızının servetinin 2.3 milyar lira olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil'in futbolu bırakması başta Alman basını olmak üzere İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı.

Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerini sonlandırdığını açıkladığı gün birçok haber yapan The Sun gazetesi başarılı isim hakkında çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi.

Mesut Özil neden emekli oldu? Serveti ne kadar? başlıklı bir haber yazan İngiliz gazetesi, eski futbolcunun net servetinin 98 milyon sterlin (Yaklaşık 2.3 milyar lira) olduğunu açıkladı.

Birçok yatırımı bulunuyor

Haberde ayrıca yıldız futbolcunun spor kariyerinin yanı sıra kripto para birimi, e-spor yatırımı, giyim markası ve Meksika birinci ligindeki futbol kulübü Necaxa'da hissesi olduğu belirtildi.

Deneyimli isim kariyerinin ardından ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya devam edecek.