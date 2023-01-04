Inter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Inter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da Inter ile Napoli kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesi dev bir maça sahne olacak. Inter ile Napoli'nin karşı karşıya geleceği maçın detayları merak ediliyor.

Futbolseverler dev derbinin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Serie A'da 5. sırada bulunan Inter oynadığı 15 maçta 30 puan topladı. Napoli ise 15 maçta topladığı 41 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

İki ezeli rakibin kozlarını paylaşağı maçın detaylarını sizler için derledik. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

Inter - Napoli maçı ne zaman oynayacak?

Inter - Napoli maçı bugün saat 22.45'te oynanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.